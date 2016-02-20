Кремль прокоментував слова Олланда про "ризик війни" між Росією і Туреччиною

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи зроблену напередодні заяву президента Франції Франсуа Олланда про «ризик війни» між Росією і Туреччиною через обстріли сирійських територій Анкарою, назвав таку постановку питання недоречною.

«Сама постановка, вона трохи недоречна», — сказав Пєсков . «Бо ви ж розумієте, що там збройні сили Сирії, які, крім курдів, що знаходяться в цьому районі, піддаються обстрілу», — додав Пєсков.

При цьому прес-секретар президента зазначив, що в Кремлі стурбовані зростаючою напруженістю на сирійсько-турецькому кордоні», пише РБК.

«В цілому Росія вважає неприпустимими такі ось транскордонні обстріли, які здійснює турецька артилерія по сирійській території», — додав Пєсков. Він підкреслив, що напруженість на кордоні Сирії і Туреччини обговорювалася на засіданні Радбезу Росії.

Напередодні ввечері президент Франції Франсуа Олланд заявив, що, на його думку, існує «ризик війни» між Туреччиною і Росією через турецьку участь в Сирії. «Там існує ризик війни», — цитувала його Europe 1. Олланд уточнював, що, «можливо, це буде не пряма, а опосередкована війна, коли літаки будуть бомбити цивільне населення на півночі Сирії».