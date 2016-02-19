Олланд допускає війну Росії і Туреччини

Як передає Reuters, про це він сказав в ефірі радіо France Inter.

"Існує ризик війни між Туреччиною і Росією, існує ескалація", - зазначив Олланд.

За словами французького лідера, "переговори (з врегулювання конфлікту) мають бути відновлені, бомбардування - припинені, і допомога (в Сирію) повинна прийти".

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"Має бути тиск на Москву, щоб ми мали переговори. Москві не вдасться в односторонньому порядку підтримувати Башара Асада", - додав Олланд.

Президент Франції також заявив, що вказував російській владі, що та у Сирії бомбардує "не правильні місця, а цивільне населення, що є неприйнятним".

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