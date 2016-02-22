Брюссель не має "плану Б" на випадок виходу Великобританії з ЄС - єврокомісар

Про це заявив єврокомісар з питань економіки П'єр Московісі в інтерв'ю французькому телеканалу France 5, передає DW.

"У мене тільки один план. Сполучене Королівство залишається в об'єднаній Європі", - заявив він.

Крім того, Єврокомісія не буде брати участь у кампанії з приводу референдуму у Великобританії щодо можливого виходу країни з Євросоюзу, додав представник Брюсселя. За його словами, референдуми небезпечні насамперед для Європи.

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У самій Великобританії після досягнення компромісних домовленостей під час останнього саміту глав держав і урядів ЄС позиції прихильників членства в ЄС істотно посилилися.

Так, після закликів прем'єра Девіда Кемерона підтримати членство в ЄС частка прихильників такої позиції зросла, про що свідчать результати проведених нещодавно опитувань. Кількість тих, хто виступає за збереження країни в ЄС, перевищує на 15% кількість прихильників так званого Brexit (терміна, який використовують ЗМІ Європи щодо потенційного виходу Великобританії з ЄС).

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