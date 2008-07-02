У разі війни США не дозволять Іранові блокувати Перську затоку

США не дозволять Іранові блокувати Перську затоку у разі початку проти нього військовій операції. Про це сьогодні заявив командувач П`ятим флотом США віце-адмірал Кевін Косгріфф на конференції в Абу-Дабі, присвяченій військово-морській безпеці в Перській затоці. "Іран не намагатиметься перекрити Ормузьку протоку, а ми не дозволимо йому це зробити", - цитує слова К.Косгріффа Reuters.

Таким чином К.Косгріфф зреагував на зроблену минулого тижня заяву голови Корпусу вартових ісламської революції Мохаммада Джафарі про те, що Тегеран візьме під контроль постачання нафти через Ормузьку протоку, яка є виходом з Перської затоки, якщо на країну буде здійснено напад.

Нагадаємо, що 30 червня ц.р. в американських ЗМІ з`явилася інформація про те, що адміністрація президента США Джорджа Буша "помітно посилила" секретні операції проти Ірану. За деякими даними, Конгрес схвалив прохання Білого дому про виділення до 400 млн. дол. для фінансування секретних операцій щодо Ірану і, зокрема, збору розвідданих про ядерну і збройову програми, а також для підтримки опозиційних іранській владі рухів і операцій з території сусіднього Іраку проти Корпусу вартових Ісламської Революції.

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