Кемерон: Другого референдуму з питань членства у ЄС не буде

Цим він відкинув припущення, що Сполучене Королівство може використати негативний результат голосування як важіль тиску на Брюссель для поліпшення свого становища в об'єднанні.

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Результати референдуму будуть "прямим демократичним рішенням: залишитися чи вийти", наголосив Кемерон. Виступаючи у Палаті общин, лідер консерваторів підкреслив, що Brexit може стати "великим стрибком у невідоме", що загрожує економіці та безпеці Великобританії, передає українська редакція DW.

"На жаль, я знав кілька подружніх пар, які почали процедуру розлучення, проте не знаю нікого, хто почав би розлучатися задля відновлення шлюбних обітниць", - заявив голова британського уряду, його слова передає агенція Reuters.

Кемерон також прокоментував позицію опонентів ЄС, як-от мера Лондона Бориса Джонсона. Останній закликав голосувати проти членства у союзі, проте запропонував поновити торги з Брюсселем після референдуму. На думку прем'єра, ігнорування волі народу "було б не просто хибним, це було б недемократично", додає агентство АР. Голосуванняповинне відбутися 23 червня.