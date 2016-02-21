Кемерон вмовляє мера Лондона не агітувати за вихід Британії з ЄС - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Як відзначає агентство, Джонсон досі не озвучив своєї позиції з цього питання, хоча британські ЗМІ пишуть про те, що мер Лондона має намір підтримати вихід Британії з ЄС.

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Кемерон зокрема застеріг Джонсона від перспективи "взятися за руки" з Партією незалежності Британії (UKIP), яка активно лобіює за вихід країни з Євросоюзу, пише Європейська правда.

"Якщо ви дійсно піклуєтеся про те, що в цьому світі вирішувалися справи, то ЄС є одним із способів їх вирішити", - наголосив Кемерон.

"Я хотів би сказати Борису те, що я скажу всім іншим, - нам буде безпечніше, ми будемо сильніші, ми будемо кращі всередині ЄС", - заявив британський прем'єр в інтерв'ю ВВС.

Варто зауважити, що згідно з опитуванням, проведеним компанією Ipsos MORI, Джонсон є другою особою в Британії після Кемерона, яка впливає на позицію британців щодо питання виходу з ЄС.