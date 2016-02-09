Ердоган пригрозив заповнити Європу біженцями, якщо ЄС не запропонує більшої допомоги - Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив у листопаді заповнити Європу мігрантами, якщо лідери Європейського Союзу не запропонують йому більшої допомоги для врегулювання міграційної кризи.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

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Як відзначає агентство, зустріч між Ердоганом та президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером відбулася в листопаді в Анталії після саміту G20.

"Ми можемо відкрити двері до Греції та Болгарії в будь-який час і ми можемо доставити біженців на автобусах ... як ви будете справлятися з біженцями, якщо не матимете угоди (з Туреччиною)? Вбиватимете їх?" - начебто сказав президент Туреччини в розмові з лідерами ЄС.

Окрім того, Ердоган нібито вимагав 6 млрд євро допомоги від Євросоюзу, а коли йому запропонували лише половину, сказав, що його країні гроші ЄС не потрібні.

У гарячій дискусії Ердоган часто перебивав Юнкера та і Туска, звинувачуючи ЄС в обмані Туреччини, а Юнкера особисто в неповазі до нього.

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Турецький лідер також нібито попросив президента Єврокомісії та колишього прем'єр-міністра крихітного Люксембургу проявити більше поваги до 80-мільйонної Туреччини.

"Люксембург-це просто як маленьке місто в Туреччині", -цитує Ердогана агентство.

Прес-служби Юнкера та Туска відмовилися коментувати інформацію про розмову, а адміністрація Ердогана поки не прокоментувала її.