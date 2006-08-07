Азаров хоче знати, чим більше року займався Івченко

Кабінет Міністрів України має намір проаналізувати обґрунтованість підвищення тарифів для населення на газ.

Про це заявив перший віце-прем`єр – міністр фінансів України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Дело» (№190).

«Перш за все, ми перевіримо обґрунтованість нинішнього підвищення тарифів. Перевіримо, чому і куди йде наш власний газ, який ми видобуваємо в розмірі більш як 20 млрд. кубометрів і якого, загалом, має вистачати на забезпечення всього житлового сектора. Собівартість його видобутку в п`ять разів нижча, ніж ціна, за якою колишній уряд вирішив продавати його населенню. Давайте спитаємо себе, чому таке відбувається, хто це придумав? У нас що, населення дуже багате?», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він також пообіцяв «детально розібратися, хто і чому кидає паливно-енергетичний сектор України в кризу», і вжити заходів з переходу цієї галузі до нормального режиму роботи. «Ми збираємося детально розібратися, чому НАК «Нафтогаз України», який ще півтора роки тому був дуже прибутковим і ефективним підприємством, сьогодні практично став банкрутом. Куди пішли колосальні кредити і чиї дії поставили цю прибуткову компанію на грань виживання? Ми обов`язково розберемося, за якими схемами сьогодні реалізується газ, хто конкретно на цьому зараз наживається і чому держава втрачає енергоресурси», - наголосив перший віце-прем`єр.