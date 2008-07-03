З сектора Газа евакуйовані більш як 80 громадян України

2 липня ц.р. після припинення заворушень з палестинської сторони за допомогою офіцерів єгипетських спецслужб громадяни України (81 особа – 31 жінка та 50 дітей) перетнули палестинський КПП, контрольований угрупуванням ХАМАС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, автобусами вони були доставлені через нейтральну смугу до єгипетського кордону на КПП Рафах, де їх зустріли українські дипломати. Підготовка операції з вивезення громадян України із заблокованого сектора Газа була проведена Посольством України в Єгипті у тісній співпраці з МЗС АРЄ, єгипетськими спецслужбами, палестинськими дипломатами та Посольством України в Державі Ізраїль. Разом з українськими громадянами було вивезено також 20 громадян з Росії, Казахстану, Киргизстану, Молдови і Греції.

Українські дипломати надали евакуйованим необхідну консульську допомогу, зокрема, в отриманні єгипетських віз, а також забезпечили їх разом з представниками туристичної поліції автотранспортом, розміщенням у готелях та авіаквитками.

Як повідомлялося, 1 липня Ізраїль закрив КПП на кордоні з сектором Газа у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території з сектора Газа.