Сили Асада за підтримки авіації Росії відбили у бойовиків ІДІЛ ключове місто на шляху до Алеппо
Сирійські війська відновили контроль над містом Ханасер, яке було захоплене бойовиками "Ісламської держави".
Про це йдеться на офіційному сайті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні, повідомляє РБК.
Відзначається, що Ханасер, який розташований в 50 км від Алеппо, вдалося звільнити за підтримки російської авіації. В ході бою було вбито 15 солдатів урядової армії Сирії, зазначили правозахисники. Ханасер розташований поруч з дорогою, яка використовується сирійської армією для проїзду в Алеппо, вказує Reuters.
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Згідно з повідомленням, бої за Ханасер йшли кілька днів. Загони армії підтримували також авіація і артилерія, додало джерело. Як зазначає співрозмовник агентства, зараз рух по трасі Ханасер — Алеппо не відновилося, тому що все ще можливі атаки терористів.