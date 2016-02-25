Сили Асада за підтримки авіації Росії відбили у бойовиків ІДІЛ ключове місто на шляху до Алеппо

Про це йдеться на офіційному сайті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні, повідомляє РБК.

Відзначається, що Ханасер, який розташований в 50 км від Алеппо, вдалося звільнити за підтримки російської авіації. В ході бою було вбито 15 солдатів урядової армії Сирії, зазначили правозахисники. Ханасер розташований поруч з дорогою, яка використовується сирійської армією для проїзду в Алеппо, вказує Reuters.

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Згідно з повідомленням, бої за Ханасер йшли кілька днів. Загони армії підтримували також авіація і артилерія, додало джерело. Як зазначає співрозмовник агентства, зараз рух по трасі Ханасер — Алеппо не відновилося, тому що все ще можливі атаки терористів.