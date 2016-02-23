У сирійській опозиції розповіли про "лазівки" для Путіна, які залишилися в плані перемир'я

План припинення вогню, з яким погодилися президенти США і Росії, передбачає для самозахисту як армії Асада, так і опозиційних сил, "пропорційну вогневу відповідь". При цьому в опозиції наголошують, що він залишає можливість продовжувати атаки, у тому числі з повітря, на позиції ІДІЛ, "ан-Нусри" та інших угруповань. Про це пише Reuters.

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Голова політичного департаменту одного із підрозділів Вільної сирійської армії (опозиційної до режиму Асада - УНІАН) Башар аль-Зубі заявив, що таке формулювання забезпечить прикриття військам Асада і його російським союзникам.

"Росія і Асад будуть бомбити підконтрольні опозиції райони під приводом присутності там "Ан-Нусри". Якщо це станеться, перемир'ю прийде кінець", - сказав аль-Зубі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Сирії Башар Асад призначив парламентські вибори в країні на 13 квітня. Також він видав указ, у якому визначено розподіл депутатських мандатів на кожну провінцію Сирії.

Сирійська опозиція розкритикувала рішення Асада, вказавши на протиріччя виборів переговорному процесу.

Нагадаємо, США і Росія домовилися про режим припинення вогню в Сирії, який набуде чинності 27 лютого. Виняток буде зроблено для позицій терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра".