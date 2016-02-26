Літаки ВПС Франції знищили склад зброї "Ісламської держави" на півночі Сирії
20:48, 26 лютого 2016Світ
375 0
ВПС Франції завдали авіаударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в місті Ракка на півночі Сирії. Це місто вважається столицею ісламістів.
REUTERS
Про це повідомляє в "Твіттері" міністерство оборони Франції. За інформацією відомства, внаслідок операції було знищено склад зі зброєю, яка використовувалася бойовиками "Ісламської держави". Ударів завдавали 3 винищувачі Mirage-2000 в ніч на 26 лютого.
#Chammal - Cette nuit, 3 Mirage 2000D ont frappé en Syrie détruisant un dépôt d’armement de Daech à Raqqah pic.twitter.com/4h6Du2hQeN— État-Major Armées (@EtatMajorFR) February 26, 2016
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter