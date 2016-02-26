Літаки ВПС Франції знищили склад зброї "Ісламської держави" на півночі Сирії

20:48, 26 лютого 2016
Світ
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ВПС Франції завдали авіаударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в місті Ракка на півночі Сирії. Це місто вважається столицею ісламістів.

REUTERS

Про це повідомляє в "Твіттері" міністерство оборони Франції. За інформацією відомства, внаслідок операції було знищено склад зі зброєю, яка використовувалася бойовиками "Ісламської держави". Ударів завдавали 3 винищувачі Mirage-2000 в ніч на 26 лютого.

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