Літаки ВПС Франції знищили склад зброї "Ісламської держави" на півночі Сирії

Про це повідомляє в "Твіттері" міністерство оборони Франції. За інформацією відомства, внаслідок операції було знищено склад зі зброєю, яка використовувалася бойовиками "Ісламської держави". Ударів завдавали 3 винищувачі Mirage-2000 в ніч на 26 лютого.

#Chammal - Cette nuit, 3 Mirage 2000D ont frappé en Syrie détruisant un dépôt d’armement de Daech à Raqqah pic.twitter.com/4h6Du2hQeN — État-Major Armées (@EtatMajorFR) February 26, 2016