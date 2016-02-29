Український фільм про Євромайдан залишився без "Оскара"

За золоту статуетку змагався також український фільм "Палаюча зима: українська боротьба за свободу", проте не отримав її.

Як зазначає ТСН, фільм-хроніка розповідає про 93-денний період зими 2013-2014 років, описуючи процес перетворення боротьби українців за громадянські права на Революцію Гідності, підтримувану мільйонами людей. Нагадаємо, що 25 вересня 2015 року у Вашингтоні в рамках заходів, присвячених Дня Незалежності України, відбувся допрем'єрний показ фільму "Палаюча зима", під час якого Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет нагородив режисера Афінеєвського орденом Святого Володимира Великого.

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Раніше картина була представлена на Міжнародному фестивалі фільмів про права людини у Нюрнберзі, де отримала гран-прі. Також фільм отримав приз глядацьких симпатій за кращий документальний фільм на кінофестивалі у Торонто.