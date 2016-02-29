У Кремлі прокоментували анонсований Кадировим відхід з посади глави Чечні

Так прес-секретар російського президента Пєсков прокоментував рішення Кадирова і обговорення в ЗМІ можливих кандидатів на його посаду, передає ТАСС.

При цьому Пєсков стверджує, що в Кремлі будуть орієнтуватися не на заяви самого глави Чечні Рамзана Кадирова, а на об'єктивну оцінку його роботи різними організаціями й адміністрацією президента РФ.

"Потрібно дочекатися терміну (закінчення повноважень глави Чечні і рішення президента - Ред.)", - наголосив він.

Читайте такожКадиров просить не влаштовувати мітинги на свою підтримкуНагадаємо, 27 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його час на посаді керівника регіону минув. При цьому він повідомив, що керівництву держави потрібно знайти іншу особу на цю посаду.

"Якщо чесно сказати, я роблю справи, і в мене виходило до сьогодні. Ось щоб не використовували моє ім'я проти мого народу, я вважаю, що керівництву держави потрібно знайти іншу людину. Я кажу — мій час минув. У нас наступників у команді є дуже багато, є дуже хороші спеціалісти", - сказав Кадиров.