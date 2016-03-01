У Росії відставку Кадирова прирівняли до "масового порушення прав громадян"

Це випливає з заяви омбудсмена, опублікованого на сайті уряду республіки, передає Slon.ru.

«Відмова Кадирова означала би масове порушення прав громадян. Тому я, як уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці, який зобов'язаний забезпечити гарантії державного захисту прав і свобод громадян, їх дотримання та повагу органами державної влади, посадовими особами, має право просити голову ЧР врахувати волю громадян, поважати їх право обрати керівником республіки того, кого вони хочуть бачити на цій посаді», – заявив Нухажієв.

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Омбудсмен додав, що Росія перебуває в складній політичній та економічній ситуації, і збереження стабільності в Чечні має важливе значення. За словами Нухажіева, жителі Чечні наполягають на кандидатурі Рамзана Кадирова в якості президента республіки, і вибір чинного глави є їх громадянським правом як виборців.

Як повідомляв УНІАН, голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його час на посаді керівника регіону пройшов. При цьому він заявив, що керівництву держави потрібно знайти іншу особу на цю посаду.

Коментуючи цю заяву в Кремлі зазначили, що потрібно дочекатися закінчення строку повноважень Кадирова та рішення президента РФ Володимира Путіна.

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Нагадаємо, вперше на посаді голови Чечні парламент затвердив Кадирова 2 березня 2007 року строком на чотири роки. Однак наприкінці 2007 року на всенародному референдумі були внесені поправки до конституції республіки про зміну терміну повноважень голови і парламенту з чотирьох до п'яти років.

На другий (вже п'ятирічний) термін кандидатура Кадирова була затверджена парламентом Чечні 5 березня 2011 року. Таким чином, в березні цього року повноваження голови республіки закінчуються.