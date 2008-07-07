Буш назвав Медведєва «розумним хлопцем»
08:16, 07 липня 2008Світ
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Психоаналізу не буде
|Фото АР
«Я не збираюся сидіти тут і піддавати хлопця психоаналізу», - сказав Буш.
«Він спокійний і компетентний, і, я вважаю, коли він що-небудь говорить, він дійсно так думає», - відзначив американський президент.
Як раніше повідомив помічник глави російської держави Сергій Приходько, Медведєв заявив Бушу про неприйнятність розміщення в Литві ракет-перехоплювачів американської системи ПРО. Крім того, президент РФ висловив серйозну стурбованість у зв`язку з періодичними повідомленнями, що з`являлися в ЗМІ, про переговори з Литвою з приводу розміщення в цій державі баз ракет-перехоплювачів.
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