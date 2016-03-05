Глава Пентагону анонсував оборонну реформу в США

Міністр оборони США Ештон Картер планує через кілька тижнів виступити з пропозиціями щодо оборонної реформи, повідомляє американське інформаційне видання Defence News.

Ініціативи Картера можуть зачепити кібербезпеку і розширення повноважень влади у сфері збору даних, пише видання.

"Деякі з пропозицій потребують законодавчого регулювання, і ми попросимо конгрес розглянути їх. Сподіваюся, вони будуть переконливими і конгрес їх прийме. В інших випадках закони і зовсім не будуть потрібні", — заявив Картер.

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Конгрес тим часом починає складання проекту закону про оборонну політику країни на 2017 рік, передає РИА Новости.

Згідно з проектом бюджету США на 2017 фінансовий рік (починається у вересні 2016 року), міністерство оборони може отримати 583 мільярда доларів на оборонну політику. Це на 0,4%, або 2 мільярди більше, ніж роком раніше.