У Польщі жінки провели мітинг, вимагаючи зняти обмеження на аборти

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Професійно виконані й законні аборти допомагають захистити життя жінок, писали протестувальники на плакатах.

У країні дозволено переривати вагітність лише по обмеженому переліку підстав: якщо вона настала в результаті насильства або інцесту, а також якщо народження дитини загрожує життю майбутньої матері або якщо плід невиліковно хворий.

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Учасниці ходи також звернулися до влади з вимогою створити більш прийнятні умови праці: підвищити гарантії зайнятості та збільшити зарплату жінкам. Крім того, учасники акції вимагали підтримки мамам у вихованні дітей, для чого виступили за відкриття ясел і дитячих садків.

Мітинг жінок у Варшаві пройшов вже сімнадцятий раз. Активістки організовують ходу щороку напередодні Міжнародного жіночого дня.