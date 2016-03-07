Померла дружина 40-го президента США Ненсі Рейган

Про це повідомили у Бібліотеці Рейгана. Причиною смерті стала серцева недостатність, передає Deutsche Welle.

Ненсі Рейган була дружиною 40-го президента США Рональда Рейгана, який обіймав цей пост з 1981 по 1989 рік. Її вважають однією з найвпливовіших перших леді в історії США. Ненсі Рейган підтримувала чоловіка упродовж його кар'єри актора в Голлівуді, а також згодом на посадах губернатора Каліфорнії та президента США, після замаху у 1981 році та після завершення президентства, коли Рональд Рейган захворів на хворобу Альцгеймера. Екс-президент США помер у 2004 році у віці 93 років.

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У 1940-1950-их роках Ненсі Рейган теж була голлівудською акторкою (відомою як Ненсі Дейвіс). З Рональдом Рейганом вони одружилися у 1952 році. Як повідомили у Бібліотеці Рейгана, Ненсі Рейган поховають біля чоловіка на території Бібліотеки в Сімі-Веллі в Каліфорнії.