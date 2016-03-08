У Росії звинуватили експертів Bellingcat у "спотворенні фактів" при розслідуванні катастрофи MH17

У Міністерстві оборони Росії назвали "спотворенням фактів" опубліковане групою Bellingcat розслідування про можливу причетність російських військових до катастрофи малазійського літака рейсу MH17 на сході України в липні 2014 року, повідомляє Крым.Реалии.

У російському відомстві заявили, що надана Bellingcat інформація є "бездоказовими викладками", що вона заснована на "фейкових" даних із соцмереж і має "свідомо антиросійську спрямованість".

"Основна мета фальсифікації даних "Bellingcat" полягає в спробах довести наявність російських військ в передбачуваному районі пуску ракети, що вразила малайзійський літак 17 липня 2014 роки над Україною. При цьому, на сьогоднішній день ніхто так досі і не представив реальних доказів присутності Збройних сил Росії в Україні", – заявили в Міноборони РФ.

24 лютого 2016 року міжнародна група з розслідувань Bellingcat опублікувала доповідь, в якій ідеться про можливу причетність військового керівництва Росії до падіння збитого МН17.

Дослідники називають серед потенційних підозрюваних російську 53-ю зенітно-ракетну бригаду з Курська, яка могла надати самохідну ракетну установку "Бук", з якої було збито літак, що призвело до загибелі 298 осіб. За даними Bellingcat, військовослужбовці цієї бригади розміщували в соціальних мережах фотографії, що свідчать про те, що вони перебували в районі російсько-українського кордону в червні-липні 2014 року.

4 березня на сайті групи було опубліковано звіт про пересування машин сепаратистів, які, на думку Bellingcat, супроводжували зенітну установку в день падіння літака.

13 жовтня 2015 року Рада безпеки Нідерландів опублікувала доповідь, згідно з якою "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Водночас у звіті не йшлося про те, хто збив авіалайнер.

Читайте такожBellingcat спростував російську версію про український "Бук", який збив МН17

Пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.