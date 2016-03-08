У Британії підрахували збитки від витівок хатніх улюбленців

Британці щороку втрачають 4 мільярди фунтів стерлінгів (150 мільярдів гривень) збитків за домашніх улюбленців, повідомляє ТСН.uа.

"У країні підрахували, скільки коштують витівки котів і собак. Виявилося, що кожен двадцятий кіт завдає власникові збитків на тисячу фунтів - це понад 37 тисяч гривень в рік. А третина власників собак через шкоду улюбленців щорічно витрачає на ремонт по 200 фунтів - це майже сім тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВчені з'ясували, хто більше любить своїх хазяїв - коти чи собаки

Зазначається, що найбільше мишолови люблять дряпати дивани і килими, а ось більшість собак гризе взуття. Найбільше від витівок домашніх вихованців страждають вітальні і коридори.