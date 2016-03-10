США захопили розробника хімічної зброї "Ісламської держави" - ЗМІ

Підозрюваного по імені Сулейман Дауд Афарі захопили в результаті спецоперації, проведеної американськими десантниками в районі міста Талль-Афар на півночі Іраку. Її провели ще в лютому, однак до цього часу інформація не розголошувалася, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Джерела агентства Ассошіейтед прес стверджують, що захоплений спецназом чоловік працював над програмою створення хімічної і бактеріологічної зброї за часів правління Саддама Хусейна, а тепер працює на бойовиків ІД.

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За повідомленням газети New York Times, що посилається на джерела в Пентагоні, затриманий експерт вже дав свідчення про те, як джихадисти наповнюють гірчичним газом артилерійські снаряди.

Влада США підтверджує захоплення високопоставленого бойовика ІД, але відмовляються надати які-небудь подробиці про його особу.

За повідомленням газети New York Times, Афарі упізнаний як колишній співробітник іракського Управління військової промисловості, яке діяло за режиму Саддама Хусейна і займалося розробкою хімічної зброї, що застосовувалася проти курдів у 1980-ті роки.

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За цими ж даними, Афарі утримується районі Ербіля, оплоту курдів на півночі Іраку.

Газета повідомляє, що Афарі дав свідчення, згідно з якими гірчичний газ, наявний у розпорядженні ІД, недостатньо концентрований і може призводити тільки до серйозних опіків і несмертельних уражень органів дихання.