Слідом за фондом Сороса в РФ закривають організацію, яку очолює Олбрайт

"Встановлено, що діяльність Національного демократичного інституту міжнародних відносин являє загрозу основам конституційного ладу Російської Федерації і безпеці держави", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури, передає Бі-бі-сі.

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У повідомленні наголошується, що інформація про прийняте рішення спрямована в мін'юст Росії для включення інституту в перелік іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Росії.

Нагадаємо, з травня 2015 року в Росії діє закон, що забороняє діяльність у країні організацій, визнаних небажаними.

NDI була створена урядом США у 1983 році. В даний час організацію очолює Мадлен Олбрайт, яка обіймала посаду держсекретаря США з 1997 по 2001 рік. Свою місію NDI визначає як "надання практичної допомоги громадським та політичним діячам, які просувають демократичні цінності, практики та інститути".

Інститут має офіси в більш ніж 70 країнах Азії, колишнього СРСР, Латинської Америки, Європи, Близького Сходу і Африки.