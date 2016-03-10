Слідом за фондом Сороса в РФ закривають організацію, яку очолює Олбрайт
Генпрокуратура Росії визнала небажаною діяльність на території країни Національного демократичного інституту міжнародних відносин (NDI), очолюваного колишнім держсекретарем США Мадлен Олбрайт.
"Встановлено, що діяльність Національного демократичного інституту міжнародних відносин являє загрозу основам конституційного ладу Російської Федерації і безпеці держави", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожДерждеп США: заборона фондів Сороса в РФ - крок до подальшої ізоляції російського народу
У повідомленні наголошується, що інформація про прийняте рішення спрямована в мін'юст Росії для включення інституту в перелік іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Росії.
Нагадаємо, з травня 2015 року в Росії діє закон, що забороняє діяльність у країні організацій, визнаних небажаними.
NDI була створена урядом США у 1983 році. В даний час організацію очолює Мадлен Олбрайт, яка обіймала посаду держсекретаря США з 1997 по 2001 рік. Свою місію NDI визначає як "надання практичної допомоги громадським та політичним діячам, які просувають демократичні цінності, практики та інститути".
Інститут має офіси в більш ніж 70 країнах Азії, колишнього СРСР, Латинської Америки, Європи, Близького Сходу і Африки.