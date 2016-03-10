В ЄС хочуть запобігти появі інших маршрутів для біженців після закриття "балканського коридору"

Про це заявив голова МВС Італії Анджеліно Альфано на полях зустрічі міністрів внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу у Брюсселі, передає Deutsche Welle.

Зокрема він заявив про намір провести відповідні переговори з Албанією. Йдеться про те, щоб використати усі можливості для перешкоджання нелегальній міграції.

Албанія межує з північно-західною частиною Греції та може стати через це альтернативною транзитною країною після закриття кордонів для біженців Словенією, Хорватією та Македонією. З Албанії біженці можуть спробувати дістатися на узбережжя Італії Адріатичним морем. Крім того, через Албанію дістатися далі на північ можна і суходолом.

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Також, біженці можуть знову посилити спроби дістатися італійського узбережжя з Лівії Середземним морем, вважає голова німецького МВС Томас де Мезьєр. "Ми також стурбовані тим, що існують й інші маршрути", - сказав очільник відомства. За його словами, з Італією ведуться переговори, аби своєчасно уникнути такого розвитку подій, що мав місце на "балканському маршруті".