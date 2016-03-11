У Єгипті мають намір заборонити носіння нікабу в громадських місцях

Про це повідомляє Independent.

Один із авторів законопроекту Амна Нусайр зазначила, що в Корані відсутні вимоги до жінок повністю закривати обличчя. За її словами, в тексті йдеться лише про необхідність одягатися скромно і покривати волосся.

Читайте такожВперше в історії Саудівської Аравії у виборах беруть участь жінки

При цьому Нусайр зазначила, що носіння нікабу має не арабське, а єврейське походження.

Раніше викладачам в Каїрському університеті та лікарям в університетській клініці заборонили носити нікаб через складнощі при спілкуванні із студентами та пацієнтами.