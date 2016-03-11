У Єгипті мають намір заборонити носіння нікабу в громадських місцях
03:41, 11 березня 2016Світ
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У Єгипті мають намір заборонити носіння в громадських місцях нікабу — головного убору, який закриває все обличчя жінки, крім очей.
REUTERS
Про це повідомляє Independent.
Один із авторів законопроекту Амна Нусайр зазначила, що в Корані відсутні вимоги до жінок повністю закривати обличчя. За її словами, в тексті йдеться лише про необхідність одягатися скромно і покривати волосся.
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При цьому Нусайр зазначила, що носіння нікабу має не арабське, а єврейське походження.
Раніше викладачам в Каїрському університеті та лікарям в університетській клініці заборонили носити нікаб через складнощі при спілкуванні із студентами та пацієнтами.
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