Генерал США не вірить у відкриту війну з РФ: Ми посилено працюємо, щоб винести уроки із ситуації в Україні

Про це заявив командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Серйозна кінетична ситуація з російськими військами малоймовірна, і ми хочемо зберегти все саме так", - зазначив він.

"Це те, що ми плануємо робити - підтримувати її малоймовірною", - зазначив Ходжес.

За його словами, американська армія збільшує свою присутність в Європі у відповідь на дії РФ в Україні.

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"Ми посилено працюємо над тим, щоб винести уроки із ситуації в Україні", - зазначив Ходжес.

Як підкреслив командувач США, першою до Європи на 9-місячну ротацію в наступному році прибуде бронетанкова бригадна тактичної групи 4-ї піхотної дивізії, що базується в Форт-Карсоні, Колорадо.

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Вона налічує близько 87 танків, 138 бронетранспортерів Bradley і 18 мобільних гаубиць.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ходжес заявив, що надання Україні ракетних комплексів Javelin спричинить збільшення військової присутності РФ на Донбасі.