Росія озвучила час поставок Ірану першої партії ракетних комплексів С-300
Іран отримає першу партію російських зенітних ракетних систем С-300 в серпні або вересні цього року.
"Я думаю, ми поставимо С-300 до кінця року... Перша поставка буде у вересні або серпні", - сказав генеральний директор держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, повідомляє ТАСС.
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За його словами, Іран отримає ці системи в модифікації С-300ПМУ-1. Чемезов пояснив, що Ірану необхідна саме ця модифікація, хоча Москва пропонувала Тегерану "Антей-2500" (система ППО сімейства С-300). Глава "Ростеха" зазначив, що, ймовірно, після постачання Ірану С-300ПМУ-1 ця модифікація більше проводитися не буде.
Раніше повідомлялося, що постачання російських зенітних ракетних систем С-300ПМУ-2 Ірану почнуться в січні 2016 року.