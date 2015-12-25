ЗМІ повідомили про терміни поставки російських С-300 Ірану

"Процес поставки першого полку З-300ПМУ-2 планується розпочати в січні і завершити в лютому наступного року. Другий полк цих систем Іран повинен отримати в серпні-вересні 2016 року", - повідомляє ТАСС з посиланням на джерело.

"Тим самим Росія виконає свої зобов'язання з поставки С-300ПМУ-2 Ірану", - додав він.

Зазначається, що до складу кожного комплекту входять командний пункт полку та два дивізіони з чотирма пусковими установками у кожному.

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Вартість двох полкових комплектів С-300ПМУ-2 складе більше $1 млрд. Крім того, зазначило джерело, близько 80 іранських фахівців пройдуть підготовку до експлуатації систем в навчальних центрах Росії.

"Близько 80 іранських військових фахівців у січні 2016 року почнуть проходити підготовку з питань експлуатації З-300ПМУ-2 в навчальних центрах Академії ім. Можайського. Тривалість навчання складе близько чотирьох місяців. Його вартість включена в контракт. По закінченні підготовки іранці, імовірно, в травні, повернуться на батьківщину", - сказав співрозмовник агентства.

Згідно з відомостями джерела, у вересні сторони підписали додаткову угоду до контракту по С-300. "На полігон Капустін Яр відразу ж була направлена перша партія законтрактованих С-300ПМУ-2 - один полковий комплект. В даний час ці системи завершують там випробування для підтвердження заявлених технічних характеристик. Потім вони надійдуть у порт відвантаження на російській частині узбережжя Каспійського моря, звідки морським транспортом будуть доставлені в Іран", - розповів співрозмовник агентства.