У Словаччині запустять поїзд Hyperloop: з Братислави до Відня можна буде доїхати за 8 хвилин

В даний час поїздка зі столиці Словаччини в столицю Австрії на автомобілі займає близько години - Hyperloop скоротить цей час до 8 хвилин, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Mashable. Крім того, пілотний проект покликаний відкрити Європу для нової технології.

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Відповідаючи на запит журналістів Mashable, керівник компанії Дірк Альборн, заявив, що словацький Hyperloop з'явиться «досить швидко». Однак конкретні часові рамки не назвав, пославшись на те, що кілька важливих факторів ще залишилися неврахованими (насамперед мова йде про точний маршрут). Остаточно кошторис проекту буде затверджений після спільного засідання з представниками Євросоюзу та словацькими інвесторами.

Hyperloop - система труб для переміщення капсули з пасажирами - являє собою гібрид вакуумного поїзда і магліва. Передбачається домогтися середньої швидкості поїзда 1130 км/год, різко знизивши опір повітря і одночасно відмовившись від магнітів. Поїзд у Hyperloop повинен рухатися по герметичній трубі, тиск у якій не перевищує одну тисячну атмосферного. Задум належить американському підприємцю Ілону Маску, який заснував компанію SpaceX і обіймає посаду генерального директора Tesla Motors.