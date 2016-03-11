Країни ЄС домовилися зробити більш жорстким антитерористичне законодавство

Ідеться зокрема про покарання для тих, хто їде за кордон з метою терористичної діяльності, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "Закордонні поїздки з терористичною метою, а також організація або сприяння таким поїздкам тягтимуть за собою карну відповідальність", - заявив міністр юстиції Нідерландів Ард ван дер Штейр. "Вишкіл людей з метою вчинення терористичних дій чи фінансування тероризму будуть так само скрізь у Європі вважатися карними злочинами", - пояснив Ард ван дер Штейр. За його словами, жертви тероризму скрізь матимуть однакові права.

Після того, як міністри юстиції погодились на посилення норм антитерористичного законодавства, мають розпочатися переговори з Європарламентом. Наприкінці обидві сторони мають дійти згоди задля того, щоб узгоджене посилення норм набуло чинності.

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Проте, міністр юстиції Німеччини Гайко Маас не вважає за необхідне й далі істотно посилювати антитерористичне законодавство країни. "Ми вже й так дуже далеко посунулись у питанні карних покарань у випадку вчинення терористичних злочинів", - додав урядовець. "Крім того, ми по-новому врегулювали норми стосовно фінансування тероризму у кримінальному кодексі". Попри це Гайко Маас вітає заплановане посилення відповідного законодавства в деяких країнах ЄС. "Звісно, це полегшує кримінальне переслідування, коли виходиш з приблизно того самого складу злочину", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, глава Європолу Роб Вейнрайт заявив раніше, що Європа опинилася перед найвищою за останні більш ніж 10 років загрозою терактів. Роб Вейнрайт пояснив, що до Європи повернулись до 5 тис. європейців, які отримали вишкіл у таборах підготовки ісламістів та мають бойовий досвід. "Дедалі більше таких бойовиків із закордону ставить країни ЄС перед зовсім новими викликами", - зазначив тоді глава відомства.