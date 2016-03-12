У НАТО краще готові до стримування загроз Росії, ніж до вирішення проблем міграції - Міноборони Литви

Про це заявив директор департаменту Міністерства оборони Литви Робертас Сапронас під час IV безпекового форуму для молоді, організованому Фондом «Відкрий Україну» спільно з Центром інформації та документації НАТО в Україні та Фондом Фрідріха Еберта.

Читайте такожРосія намагається розділити НАТО - СтолтенбергПредставник Міноборони Литви звернув увагу на загрози, які з'являються з боку південних рубежів Альянсу, і які пов'язані з тероризмом та міграцією. Він зауважив, що важливо існуючі елементи безпеки адаптувати таким чином, щоб мати можливість одночасно відповідати на загрози з боку Росії на східному фланзі НАТО та на проблеми міграції на південному фланзі.

Щодо дій РФ, то в Організації північноатлантичного договору дотримуються стратегії стримування загроз.

На переконання Сапронаса, НАТО повинно дотримуватись певного збалансованого підходу у питаннях реагування на проблеми міграції та на загрози з боку Росії.

"Проблема полягає в тому, що цілком зрозуміло, і в НАТО знають як відповідати таким загрозами, які походять зараз з Росії, але набагато менше зрозуміло, яким чином НАТО може допомогти у вирішенні таких питань як міграція", - сказав литовський міністр.

Водночас він нагадав, що Альянс направив у Егейське море свої кораблі для спостереження за ситуацією з міграцією.

Сапронас зазначив, що хоча кораблі НАТО розміщені у Егейському морі, але постає питання, що робити у ситуації, коли люди, які намагаються перетнути море, щоб дістатись Європи, і потрапляють у надзвичайні ситуації та можуть потонути в морі. "Що робити, якщо люди починають тонути в морі біля вашого корабля, і якщо ми їх візьмемо на борт, то куди ми їх потім відправимо?", - заявив Сапронас.

У зв'язку з цим він сказав, що постає багато правових питань, до яких у НАТО не дуже адаптовані. "НАТО хоче допомогти, але не завжди очевидно, яким чином", - сказав Сапронас.