Путін вважає, що росіяни підтримують "репресивні держзаходи" в інтересах "всього суспільства"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ заявив на розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ Росії.

"Навіть коли співробітники внутрішніх справ застосовують, прямо скажемо, репресивні державні заходи щодо тих, хто порушує закон, але люди бачать, що це робиться в інтересах всього суспільства, це викликає підтримку з боку народу", - сказав Путін.

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При цьому він зазначив, що, якщо хтось із числа співробітників правоохоронних органів сам порушує закон, проявляє чванство, неповагу до людей, хамство у щоденній роботі, це сприймається простими людьми як зрада, тому що співробітники правоохоронних органів наділені державою особливими повноваженнями і в цих випадках ними зловживають.