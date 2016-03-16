У Кремлі не знають, скільки коштувала Росії майже піврічна військова операція у Сирії
15:46, 16 березня 2016Світ
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував повідомлення ЗМІ, що операція ВКС РФ в Сирії коштувала Росії 546 мільйонів доларів.
REUTERS
"Ні, не надходила", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи надходила в Кремль інформація про вартість операції в Сирії, передає РІА Новости.
На питання, чи співпадає це з даними Кремля, Пєсков сказав: "Ні, не співпадає. Мабуть, вам краще дізнатися у цього поважного видання, звідки їм відомо про такі витрати".
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Нагадаємо, вчора РБК повідомило, що Росія могла витратити на операцію в Сирії 38 мільярдів рублів (546 мільйонів доларів), а з початку операції витрати на неї могли зрости майже в півтора разу.
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