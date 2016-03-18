Путін пригрозив "повісити" винного у зриві здачі траси в окупованому Криму

Про це повідомляє ТАСС.

"Прошу ще раз подумати і представити мені остаточний варіант організації цієї роботи. Потрібен конкретний орган, потрібна конкретна людина, яка відповідає за весь проект, щоб мені не треба було назвати по телефонам по всьому уряду або в суб'єкті Федерації. Повинен бути той, хто особисто відповідає за результати роботи і за витрачання державних грошей", - сказав Путін на нараді з соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя, яке він провів на острові Тузла.

Президент РФ додав, що «конкретна має бути людина, яку можна буде повісити, якщо вона не зробить нічого».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін прибув до Криму в другу річницю окупації півострова. Він відвідав район Керченської протоки, де проходить будівництво мосту. Також Путін проведе "нараду з питань соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначенню.

Самопроголошені кримські власті заявили, що 96,77% взяли участь у «референдумі» 16 березня 2014 року висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.