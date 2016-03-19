Ймовірного організатора паризьких терактів відправили під арешт

Головного підозрюваного в організації кривавих терактів у Парижі в листопаді минулого року, Салаха Абдеслама, виписали з лікарні і відправили під арешт. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Абдеслам був поранений під час спецоперації із його затримання, яка проводилася поліцією у передмісті Брюсселя. На відеокадрах затримання видно, як поліцейські заштовхують в автомобіль пораненого підозрюваного.

Як відомо, 26-річний Абдеслам вважається одним з двох учасників нападів у Парижі 13 листопада, які вижили.

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Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. У результаті всіх атак загинули 130 осіб, близько 300 отримали поранення.