Опубліковано фото російської бронетехніки біля Ростова

У мережі 21 березня показали фотографії бронетехніки, яка зосереджена в Ростовській області.

На своїй сторінці у Twitter показав адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов. "Ростовська область готується до посівної. Новітня сільгосптехніка на марші", - йдеться у його повідомленні. Читайте такожДо Харцизька прибули платформи з російською військовою технікою - розвідка

Раніше розвідка повідомляла, що Росія продовжує поставляти озброєння, військову техніку, паливно-мастильні матеріали і військове майно на тимчасово окуповані території Донбасу.

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