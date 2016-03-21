Опубліковано фото російської бронетехніки біля Ростова
11:08, 21 березня 2016Світ
1968
У мережі 21 березня показали фотографії бронетехніки, яка зосереджена в Ростовській області.
Бронетехніка в Ростовській області / twitter.com/nikolai_polozov
На своїй сторінці у Twitter показав адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов.
"Ростовська область готується до посівної. Новітня сільгосптехніка на марші", - йдеться у його повідомленні.
Читайте такожДо Харцизька прибули платформи з російською військовою технікою - розвідка
Раніше розвідка повідомляла, що Росія продовжує поставляти озброєння, військову техніку, паливно-мастильні матеріали і військове майно на тимчасово окуповані території Донбасу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter