Росія продовжує поставляти "ДНР" та "ЛНР" важке озброєння – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник МЗС України Євген Перебийніс сьогодні на брифінгу в Києві.

“Згідно з даними наших силових структур, російська сторона продовжує поставляти терористичним організаціям ДНР та ЛНР важке озброєння”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, лише протягом 17-23 листопада зафіксовано рух двох колон техніки: одна в напрямку населеного пункту Металіст - Щастя (6 одиниць), інша в напрямку населеного пункту Станично-Луганське (16 одиниць техніки).

Крім того, підкреслив Перебийніс, зафіксовано перекидання до району населеного пункту Вуглегірськ загону у складі 500 бойовиків, підрозділів морської піхоти Збройних сил РФ у складі 300 військовослужбовців із населеного пункту Тельманове до району населених пунктів Новоазовськ, Самсонове, Безіменне та Широкіне.

Також продовжується накопичення важкого озброєння та військових у прикордонних з Україною областях, тривають заходи з ротації підрозділів Збройних сил РФ у Ростовській області. 23 листопада відмічено рух колони важкої техніки бойовиків, що складалася з 10 танків через місто Шахтарськ у напрямку міста Донецьк, наголосив речник МЗС.