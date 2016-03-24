Парламент Бельгії створює комітет для розслідування терактів

Комітет матиме далекосяжні повноваження та, зокрема, зможе проводити допит людей під присягою, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Politico.

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Очікується, що у п'ятницю комітет зустрінеться з міністрами внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в аеропорту Брюсселя пролунало два потужних вибухи. Пізніше в Брюсселі стався вибух біля станції метро Мальбек, поблизу кварталу з установами Євросоюзу. Внаслідок терактів загинули щонайменше 32 особи, ще 300 людей отримали поранення.