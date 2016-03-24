Кількість постраждалих під час терактів у Брюсселі зросла до 316 осіб

Як передає Газета.ру про це повідомило міністерство охорони здоров'я Бельгії. "22 березня 316 потерпілих було доставлено в 25 університетських та регіональних бельгійських лікарень і в опікові центри", - йдеться в повідомленні відомства.

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За інформацією міністерства, 121 поранений, як і раніше, перебуває в лікарні, їх було розподілено по 48 бельгійських та двох французьких лікарнях.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі сталося три вибухи, під час яких загинуло 32 особи. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 300 потерпілих, половина х яких знаходилася в лікарнях.