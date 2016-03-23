У Брюсселі внаслідок вибухів кількість постраждалих збільшилась до 300 осіб

Про це заявила міністр охорони здоров’я Бельгії Меггі де Блок, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Soir. За словами міністра, 61 людина, яка була поранені під час вибухів, перебуває в реанімації. Крім того, четверо постраждалих досі не ідентифіковані через те, що знаходяться в комі.

Найбільш поширені травми – це опіки та ураження металевими осколками. Поранені проходять лікування в декількох лікарнях, розташованих у дев’яти бельгійських провінціях.

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Кількість загиблих на даний час залишається незмінною – 31 людина. Кількість поранених раніше становила 260 осіб.

Як повідомляв УНІАН, зранку 22 березня в аеропорту Брюсселя пролунало два потужних вибухи. Пізніше - на станції метро Мальбек, поблизу кварталу з установами Євросоюзу.

За попередніми даними, в результаті терактів загинули або отримали поранення громадяни більше 40 країн.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".