У Бельгії вбили охоронця АЕС і викрали його пропуск на станцію - ЗМІ

Про це в суботу, 26 березня, розповіли джерела в поліції, пише Лента.ру з посиланням на Derniere Heure.

Злочин стався ввечері в четвер, коли чоловік гуляв зі своїм собакою. Інцидент пройшов непоміченим у ЗМІ, але зараз співрозмовник видання розкрив інформацію про те, що пропуск охоронця, що дає доступ на АЕС, було викрадено

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Derniere Heure нагадує, що 24 березня телеканал RTBF повідомляв про вилучення протягом останнього тижня пропусків на станцію у 11 працівників АЕС. Це було зроблено після арешту в Брюсселі Салаха Абдеслама, підозрюваного у скоєнні терактів у Парижі в листопаді 2015-го, і двох вибухів у столиці Бельгії, що відбулися 22 березня. За даними газети, станція була ще однією метою брюссельських терористів, проте дії поліції змусили бойовиків змінити свої плани.

Однак, як повідомляє ТАСС, прокуратура виключила терористичний слід у вбивстві охоронця АЕС.

"Терористичний слід у даній справі не розглядається", - повідомили в прокуратурі, не давши додаткових коментарів.

Нагадаємо, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.

Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником.