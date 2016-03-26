У Чорногорії за причетність до оргзлочинності затримали 55 росіян
15:51, 26 березня 2016Світ
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Громадян Росії підозрюють у причетності до міжнародної організованої злочинності.
Подробиці спецоперації не повідомляються / Фото УНІАН
У Чорногорії затримали 55 громадян Росії за підозрою в причетності до міжнародної організованої злочинності.
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на RTCG.
«Завдяки обміну інформацією та проведення інших заходів було затримано групу з 55 російських громадян», - йдеться в повідомленні.
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При цьому подробиці спецоперації не повідомляються.
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