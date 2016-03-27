"Останній шанс": КНДР продемонструвала у відеоролику, як знищить США ядерним ударом

Про це передає "112 Україна" з посиланням на New York Times.

У ролику під назвою "Останній шанс" описується історія взаємин США і КНДР і демонструються можливості північнокорейської армії. Відео завершується пуском балістичної ракети, яка нібито падає на Вашингтон, і кадрами палаючого прапора США.

У разі провокацій з боку США "ми без вагань нанесемо превентивний ядерний удар", йдеться в субтитрах до відео.

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Раніше центральна газета КНДР "Нодон сінмун" попередила, що Пхеньян "одним ударом підірве всі цитаделі противника, якщо виявляться найменші ознаки наміри США та Південної Кореї провести спецоперацію з метою порушення суверенітету народної республіки".