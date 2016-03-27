Тільки США б'ються за Україну, всі інші тримають рота на замку - Трамп
05:17, 27 березня 2016Світ
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Кандидат у президенти США мільярдер Дональд Трамп вважає, що тільки США по-справжньому борються за Україну.
REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, повідомляє РБК.
«Ми боремося за Україну, але більше ніхто цього не робить, зрозуміло, окрім самої України. І я вважаю, що це несправедливо і нелогічно», - сказав Трамп.
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Він підкреслив, що країни, які межують з Україною і загалом країни Європи не занадто залучені в українську кризу.
«За фактом, їм (країнам Європи) потрібен російський газ, російська нафта та інші речі, тому вони просто тримають рота на замку», - сказав мільярдер.
Раніше Трамп заявив, що ситуація в Україні повинна хвилювати європейські країни більше, ніж США
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