Тільки США б'ються за Україну, всі інші тримають рота на замку - Трамп

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, повідомляє РБК.

«Ми боремося за Україну, але більше ніхто цього не робить, зрозуміло, окрім самої України. І я вважаю, що це несправедливо і нелогічно», - сказав Трамп.

Читайте такожТрамп погрожує "бунтом" своїх прихильників

Він підкреслив, що країни, які межують з Україною і загалом країни Європи не занадто залучені в українську кризу.

«За фактом, їм (країнам Європи) потрібен російський газ, російська нафта та інші речі, тому вони просто тримають рота на замку», - сказав мільярдер.

Раніше Трамп заявив, що ситуація в Україні повинна хвилювати європейські країни більше, ніж США