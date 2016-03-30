Влада Бельгії уточнила кількість загиблих в Брюсселі
03:58, 30 березня 2016Світ
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Бельгійська влада заявили, що число загиблих в результаті трьох вибухів в Брюсселі минулого тижня склала 32 людини, а не 35, як повідомлялося раніше.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За даними влади, трьох загиблих з подвійним громадянством помилково внесли в список двічі.
Кількість поранених і раніше оцінюється приблизно в 250 осіб.
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Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулося три вибухи — два в аеропорту і один в метро. Повідомлялося, що при вибухах в столиці загинули 35 людей, ще близько 300 осіб отримали поранення. Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».
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