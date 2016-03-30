У Канаді в авіакатастрофі загинув екс-міністр транспорту з родиною

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на CBC News.

Всього в результаті падіння літака загинули, за уточненими даними, семеро людей, у тому числі дружина та інші члени сім'ї Лап'єра.

Літак, що вилетів з Сент-Юбер, розбився в першій половині дня, коли наближався до аеродрому на острові Авр Окс Мезон. Там у цей час був туман і йшов крижаний дощ. Повітряне судно не долетіло до аеропорту кілька кілометрів.

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За даними влади, літак Mitsubishi MU-2B-60 був у приватній власності і зареєстрований в США.