У Канаді в авіакатастрофі загинув екс-міністр транспорту з родиною
06:09, 30 березня 2016Світ
457 0
В авіакатастрофі невеликого літака, яка сталася у вівторок, 29 березня, в затоці Святого Лаврентія в провінції Квебек, загинув колишній міністр транспорту Канади Жан Лап'єр.
Літак розбився в першій половині дня / twitter.com/CBCAlerts
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на CBC News.
Всього в результаті падіння літака загинули, за уточненими даними, семеро людей, у тому числі дружина та інші члени сім'ї Лап'єра.
Літак, що вилетів з Сент-Юбер, розбився в першій половині дня, коли наближався до аеродрому на острові Авр Окс Мезон. Там у цей час був туман і йшов крижаний дощ. Повітряне судно не долетіло до аеропорту кілька кілометрів.
Читайте такожМАК: у Boeing 737-800, що зазнав катастрофи в Ростові, не виявлено яких-небудь несправностей
За даними влади, літак Mitsubishi MU-2B-60 був у приватній власності і зареєстрований в США.
Voici des images provenant des îles.Posted by ICI Gaspésie-Les-Îles on Tuesday, March 29, 2016
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter