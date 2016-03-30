Росія ігнорує норми міжнародної поведінки - МЗС Великобританії

Про це у середу, 30 березня, заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд під час свого візиту до Грузії, передає Deutsche Welle.

За словами глави британського зовнішньополітичного відомства, останнім часом ситуація в регіоні погіршилася. "Упродовж кількох останніх місяців ми скотилися назад через дедалі частіші порушення умов перемир'я", - наводить слова британського урядовця агенція Reuters.

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Водночас Хеммонд наголосив, що Росії слід надати пропозиції щодо "Сирії після Асада", аби завершити конфлікт у цій близькосхідній країні.

У ході візиту глава МЗС Великобританії також заявив, що Москва становить глобальну загрозу, адже її політика йде усупереч світовим правовим нормам. "Росія ігнорує норми міжнародної поведінки та порушує правила міжнародної системи. Це - виклик та загроза всім нам", - сказав він, відповідаючи на питання, чи становить РФ небезпеку для таких колишніх радянських республік СРСР, як Грузія та країни Балтії.