Президент Польщі: Європа повинна вимагати від Росії піти з Криму

"Ми повинні вимагати повернення до таких геополітичних відносин, якими вони були до анексії Криму. Це означає, що Росія повинна піти з Криму", - заявив президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, передає Польське радіо.

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Під час зустрічі з журналістами в Національному прес-клубі глава польської держави говорив зокрема про зміцнення НАТО і про російську агресію в Україні. "Вперше після Другої світової війни в Європі були змінені кордони за допомогою сили", - наголосив Анджей Дуда. Він додав, що говорить про це в контексті Криму, який був захоплений Росією.

На думку польського лідера, дії Росії, яка анексувала український півострів і продовжує підтримувати сепаратистів в Україні, є безпрецедентними. "У зв'язку з цим, існують серйозні побоювання, що мирні часи в нашій частині Європи минули", - підкреслив президент Польщі.

Говорячи про війну в Україні, Анджей Дуда закликав НАТО діяти. На думку президента Польщі, збільшення військової присутності в Центральній і Східній Європі є обов'язковим. "Ми хочемо фактичної військової присутності НАТО, щоб солдати Альянсу постійно перебували в Центральній і Східній Європі", - підкреслив Анджей Дуда.