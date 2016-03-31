Президент Польщі: Європа повинна вимагати від Росії піти з Криму
Європа не може дозволити собі послабити санкції щодо Росії, тому що це означатиме прийняття агресивної політики.
"Ми повинні вимагати повернення до таких геополітичних відносин, якими вони були до анексії Криму. Це означає, що Росія повинна піти з Криму", - заявив президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, передає Польське радіо.
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Під час зустрічі з журналістами в Національному прес-клубі глава польської держави говорив зокрема про зміцнення НАТО і про російську агресію в Україні. "Вперше після Другої світової війни в Європі були змінені кордони за допомогою сили", - наголосив Анджей Дуда. Він додав, що говорить про це в контексті Криму, який був захоплений Росією.
На думку польського лідера, дії Росії, яка анексувала український півострів і продовжує підтримувати сепаратистів в Україні, є безпрецедентними. "У зв'язку з цим, існують серйозні побоювання, що мирні часи в нашій частині Європи минули", - підкреслив президент Польщі.
Говорячи про війну в Україні, Анджей Дуда закликав НАТО діяти. На думку президента Польщі, збільшення військової присутності в Центральній і Східній Європі є обов'язковим. "Ми хочемо фактичної військової присутності НАТО, щоб солдати Альянсу постійно перебували в Центральній і Східній Європі", - підкреслив Анджей Дуда.