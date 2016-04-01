КНДР провела чергові ракетні випробування

Ракета була запущена у бік Японського моря в околицях населеного пункту Сондок провінції Хамген-Намдо вранці, снаряд пролетів близько 100 км, передає kommersant.ru з посиланням на агентство "Ренхап".

Читайте такожЄС розширив санкції щодо КНДР

Раніше Рада ЄС розширив санкції щодо КНДР у відповідності з резолюцією Ради Безпеки ООН, яка була прийнята 2 березня. "Правові акти про введення санкцій будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС 1 квітня", - йдеться в повідомленні на сайті Європейської ради.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня КНДР, порушуючи численні резолюції ООН, запустила дві балістичні ракети середньої та малої дальності. Одна впала в море, інша, за попередніми даними, вибухнула в повітрі. Також повідомлялося про запуски ракет 21 і 29 березня. Надзвичайно жорстка резолюція 2270, прийнята Радбезом ООН, поки що не змогла змінити поведінку Пхеньяну. Експерти вважають, що завдання лідера КНДР Кім Чон Ина - примусити опонентів до переговорів, на яких країна вже неодноразово домагалася преференцій. Поки, втім, йому вдається домогтися тільки нових санкцій.