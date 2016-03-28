КНДР заявила про готовність завдати превентивного ядерного удару

Про це заявив міністр закордонних справ КНДР Лі Су Ен в інтерв'ю ТАСС.

"У відповідь на шалену істерію США щодо розв'язування ядерної війни ми повністю перевели форму військового реагування нашої армії на форму нанесення превентивного удару та рішуче заявляємо про готовність завдати превентивний ядерний удар", - йдеться у письмових відповідях міністра.

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"Одним словом, Корейський півострів стоїть перед дилемою – термоядерна війна чи мир", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея випустила пропагандистський відеоролик, в якому зображується ядерний удар по Вашингтону з попередженням "американським імперіалістам" не провокувати КНДР.