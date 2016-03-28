КНДР заявила про готовність завдати превентивного ядерного удару

18:33, 28 березня 2016
Світ
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КНДР перевела свою армію у стан готовності нанести превентивний ядерний удар у відповідь на ворожі дії з боку США.

REUTERS

Про це заявив міністр закордонних справ КНДР Лі Су Ен в інтерв'ю ТАСС.

"У відповідь на шалену істерію США щодо розв'язування ядерної війни ми повністю перевели форму військового реагування нашої армії на форму нанесення превентивного удару та рішуче заявляємо про готовність завдати превентивний ядерний удар", - йдеться у письмових відповідях міністра.

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"Одним словом, Корейський півострів стоїть перед дилемою – термоядерна війна чи мир", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея випустила пропагандистський відеоролик, в якому зображується ядерний удар по Вашингтону з попередженням "американським імперіалістам" не провокувати КНДР.

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